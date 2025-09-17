Трамп прибув до Британії з другим історичним візитом
Трамп із дружиною вирушають до Британії (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією Трамп прибули пізно ввечері 16 вересня до Великої Британії – це його другий державний візит у статусі президента, який називають історичним. Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Біля трапа в аеропорту "Станстед" вишикувалася почесна варта з військовослужбовців Королівських військово-повітряних сил з Королівської прапорної ескадрильї, також гостей зі США зустрічала міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер.

Очікується, що Британія і США укладуть інвестиційні угоди, що стане відновленням їхніх "особливих відносин". Також 17 вересня Трамп зустрінеться з королем Чарльзом (Карлом) III на урочистій церемонії у Віндзорському замку.

Представник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера назвав візит Трампа "історичною можливістю", що з'явилася "у вирішальний момент для глобальної стабільності й безпеки".

"Прем'єр-міністр обговорить проблеми, з якими стикаються обидві наші країни, а також можливості, що виникають у зв'язку зі вступом нас у нову еру наших глибоких і безпрецедентних відносин", – повідомив прессекретар журналістам.

Однак не всі зустріли Трампа тепло. Коли він прямував до резиденції посла США в Лондоні, протестувальники транслювали на Віндзорський замок гігантські проєкції президента США поруч з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачують у секс-злочинах.

За інформацією поліції долини Темза, чотирьох людей було заарештовано за "підозрою в поширенні шкідливих повідомлень" після цього.

Спілкуючись із журналістами під час польоту, Трамп зазначив, що це перший випадок, коли хтось удостоївся честі двічі бути запрошеним до Британії.

"У мене дуже хороші відносини з Великою Британією, і Чарльз, який тепер король, як ви знаєте, мій друг. Це перший випадок, коли хтось удостоївся цієї нагороди двічі. Тож це велика честь... Усі з нетерпінням чекають цього. У вас будуть найкращі фотографії", – сказав Трамп.

  • Перший візит Трампа до Британії як президента США відбувся в липні 2018 року. Він зустрівся з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.
  • 28 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп може стати першим президентом у сучасній історії, якого королівська сім'я Великої Британії прийме з двома державними візитами.
  • 27 лютого 2025 року стало відомо, що король Чарльз запросив Трампа до Британії. Прем'єр країни Стармер назвав візит історичним.
  • Офіційні записи королівської сім'ї, датовані 1954 роком, показують, що жоден обраний лідер ніколи не відвідував Британію з державними візитами двічі. Тільки два монархи користувалися цією честю протягом 70 років.
дональд трампВелика БританіяЧарльз III