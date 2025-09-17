Трамп прибув до Британії з другим історичним візитом

Трамп із дружиною вирушають до Британії (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією Трамп прибули пізно ввечері 16 вересня до Великої Британії – це його другий державний візит у статусі президента, який називають історичним. Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Біля трапа в аеропорту "Станстед" вишикувалася почесна варта з військовослужбовців Королівських військово-повітряних сил з Королівської прапорної ескадрильї, також гостей зі США зустрічала міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер.

Очікується, що Британія і США укладуть інвестиційні угоди, що стане відновленням їхніх "особливих відносин". Також 17 вересня Трамп зустрінеться з королем Чарльзом (Карлом) III на урочистій церемонії у Віндзорському замку.

Представник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера назвав візит Трампа "історичною можливістю", що з'явилася "у вирішальний момент для глобальної стабільності й безпеки".

"Прем'єр-міністр обговорить проблеми, з якими стикаються обидві наші країни, а також можливості, що виникають у зв'язку зі вступом нас у нову еру наших глибоких і безпрецедентних відносин", – повідомив прессекретар журналістам.

Однак не всі зустріли Трампа тепло. Коли він прямував до резиденції посла США в Лондоні, протестувальники транслювали на Віндзорський замок гігантські проєкції президента США поруч з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачують у секс-злочинах.

За інформацією поліції долини Темза, чотирьох людей було заарештовано за "підозрою в поширенні шкідливих повідомлень" після цього.

Трамп: Нас тепер поважають у всьому світі!



Світ: pic.twitter.com/P2KrmxTvyd - Алекс Коул (@acnewsitics) 16 вересня 2025 року

Спілкуючись із журналістами під час польоту, Трамп зазначив, що це перший випадок, коли хтось удостоївся честі двічі бути запрошеним до Британії.

"У мене дуже хороші відносини з Великою Британією, і Чарльз, який тепер король, як ви знаєте, мій друг. Це перший випадок, коли хтось удостоївся цієї нагороди двічі. Тож це велика честь... Усі з нетерпінням чекають цього. У вас будуть найкращі фотографії", – сказав Трамп.