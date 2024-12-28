The Telegraph: Трамп може стати першим політиком, який здійснить два держвізити до Британії

Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може стати першим президентом у сучасній історії, якого королівська родина Великої Британії прийме з двома державними візитами. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що резиденція британського прем'єра Кіра Стармера та Міністерство закордонних справ за підтримки Букінгемського палацу готують запрошення Трампу відвідати Лондон після його повернення до Білого дому у січні 2025 року.

Офіційні записи королівської родини, датовані 1954 роком, показують, що жоден обраний лідер ніколи не відвідував Британію з державними візитами двічі. Лише два монархи користувалися цією честю протягом 70 років. Однією з них була королева Данії Маргрете II, яка відвідала Велику Британію з державним візитом у 1974 та 2000 роках. А іншим був король Норвегії Олаф V, який приїжджав до Британії в 1963 році й ще раз у 1988-му.

Трамп часто схвально розповідав про державний візит до Британії з першою леді та дітьми в червні 2019 року під час своєї першої каденції.

Співрозмовники стверджують, що його другий державний візит навряд чи відбудеться раніше 2026 року, враховуючи графік короля Чарльза III. Очікується, що наступного року британський монарх вирушить до Італії та Ватикану, а також здійснить ще одну закордонну поїздку, про яку наразі не повідомляється. Також готуються наступні державні візити на 2025 рік.

Співрозмовник у Букінгемському палаці повідомив, що не було жодного офіційного прецеденту, який забороняв би другий державний візит обраному політику, і палац отримав позитивний досвід від першого візиту Трампа.

"Той факт, що під час відходу [від влади] відбулася зміна як суверена, так і уряду, означає, що другий державний візит цілком доречний", – додав співрозмовник.

Не всі зустрічі між іноземним лідером і монархом Британії класифікуються як "державні візити". Це особлива честь, яка передбачає більше формальностей і вимагає місяців для планування. Офіційні державні візити здійснюються монархом за порадою МЗС. Часто остаточне рішення ухвалює прем’єр-міністр.

The Telegraph нагадало, що Стармер стикається з проблемою налагодження конструктивних стосунків з Трампом. Більшість міністрів його уряду, зокрема очільник МЗС Девід Леммі, в минулому виступили з низкою жорсткої критики та особистих образ на адресу республіканця, що ускладнило ці зусилля. У вересні Стармер та Леммі зустрілися з Трампом за приватною вечерею, і цю розмову на Даунінг-стріт подали як доказ покращення відносин.

Британські урядовці, залучені до дипломатії, були задоволені тим, як добре пройшла нещодавня зустріч принца Вельського з Трампом під час відкриття Собору Паризької Богоматері.

Дехто в МЗС вважає принца "секретною зброєю", яка допоможе поліпшити відносини між Великою Британією та США найближчими роками, йдеться у матеріалі.