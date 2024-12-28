The Telegraph: Трамп может стать первым политиком, совершившим два госвизита в Британию

Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может стать первым президентом в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что резиденция британского премьера Кира Стармера и Министерство иностранных дел при поддержке Букингемского дворца готовят приглашение Трампу посетить Лондон после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Официальные записи королевской семьи, датированные 1954 годом, показывают, что ни один избранный лидер никогда не посещал Британию с государственными визитами дважды. Только два монарха удостоились этой чести в течение 70 лет. Одной из них была королева Дании Маргрете II, посетившая Великобританию с государственным визитом в 1974 и 2000 годах. А другим был король Норвегии Олаф V, приезжавший в Британию в 1963 году и еще раз в 1988-м.

Трамп часто одобрительно рассказывал о государственном визите в Британию с первой леди и детьми в июне 2019 года во время своей первой каденции.

Собеседники утверждают, что его второй государственный визит вряд ли состоится раньше 2026 года, учитывая график короля Чарльза III. Ожидается, что в следующем году британский монарх отправится в Италию и Ватикан, а также совершит еще одну заграничную поездку, о которой пока не сообщается. Также готовятся следующие государственные визиты на 2025 год.

Собеседник в Букингемском дворце сообщил, что не было ни одного официального прецедента, запрещающего второй государственный визит избранному политику, и дворец получил положительный опыт от первого визита Трампа.

"Тот факт, что при уходе [от власти] произошла смена как суверена, так и правительства, означает, что второй государственный визит вполне уместен", — добавил собеседник.

Не все встречи между иностранным лидером и монархом Британии классифицируются как "государственные визиты". Это особая честь, которая подразумевает больше формальностей и требует месяцы для планирования. Официальные государственные визиты совершаются монархом по совету МИД. Часто окончательное решение принимает премьер-министр.

The Telegraph напомнило, что Стармер сталкивается с проблемой налаживания конструктивных отношений с Трампом. Большинство министров его правительства, в частности глава МИД Дэвид Лемми, в прошлом выступили с жесткой критикой и личными оскорблениями в адрес республиканца, что усложнило эти усилия. В сентябре Стармер и Лемми встретились с Трампом за частным ужином, и этот разговор на Даунинг-стрит представили как доказательство улучшения отношений.

Британские члены правительства, вовлеченные в дипломатию, были довольны тем, как хорошо прошла недавняя встреча принца Уэльского с Трампом во время открытия Собора Парижской Богоматери.

Некоторые в МИД считают принца "секретным оружием", которое поможет улучшить отношения между Великобританией и США в ближайшие годы, говорится в материале.