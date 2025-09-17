Politico: Союзники чекають, що король Чарльз вплине на Трампа в питанні підтримки України

Діалог про посилення тиску на РФ може відбутися в неформальній обстановці

Король Чарльз III (Фото: EPA/NEIL HALL)

Союзники України могли залучити короля Великої Британії Чарльза III, щоб він допоміг переконати президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію. Про це повідомляє Politico, посилаючись на неназваних співрозмовників.

Високопоставлений представник британського Міністерства оборони заявив, що король "дуже близький" до деталей переговорів стосовно припинення вогню і до самого президента Володимира Зеленського. Однак точної впевненості в тому, що питання війни Росії проти України буде включено в програму візиту Трампа – немає. Але, попри це, політичні та королівські помічники очікують, що його обговорять неформально.

Колишній високопоставлений британський дипломат заявив: хоча Чарльз III не висловлюється публічно з питань державного управління, він "вміє знаходити інші способи вираження свого погляду".

Очікується, що Трамп проведе ніч у Віндзорському замку, де йому влаштують ходу в кареті територією маєтку та обід у державній їдальні. Потім він візьме участь у парадному державному банкеті.

"Не було б нічого дивного, якби король скористався можливістю в приватному порядку закликати президента більш ефективно підтримувати Україну", – сказав анонімний ексдипломат.

Співрозмовники очікують, що Чарльз III може "кивнути в бік України" під час промови на державному банкеті. Але здебільшого дипломатія, найімовірніше, відбуватиметься за зачиненими дверима.