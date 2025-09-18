Трамп: Путин меня подвел в окончании российско-украинской войны

Дональд Трамп (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что насчет окончания российско-украинской войны его подвел диктатор РФ Владимир Путин. Об этом американский руководитель заявил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Я имею большую честь сообщить вам, что мы урегулировали семь войн – войн, которые были неурегулируемыми, войн, которые нельзя было решить путем переговоров или других средств. Мы сделали это, США сделали это в семи случаях. Но [российско-украинская война], которая, как я думал, была бы самой легкой ввиду моих отношений с президентом Путиным, но он подвел меня. Он действительно меня подвел", – заявил Трамп.

Он отметил, что "посмотрим, как все сложится" в окончании войны РФ против Украины.

Впоследствии руководитель США добавил, что российско-украинская война "будет решена", как и противостояние Израиля и ХАМАС.

"Но в войне никогда нельзя знать [точно], война – это другое дело. Случаются вещи, которые противоположны тому, что вы думали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается наоборот", – подытожил он.

СПРАВКА Следует заметить, что из вышеупомянутых семи войн, например, армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе, а в противостоянии Индии и Пакистана при посредничестве Трампа удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.