Сенатор США впервые назвал действия Израиля в Газе геноцидом

Сенатор Берни Сандерс заявил, что действия Израиля вышли за пределы самообороны и превратились в масштабную войну против палестинцев

Берни Сандерс (Фото: EPA)

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал первым сенатором от США, заявившем, что Израиль проводит геноцид в Газе. Об этом говорится в его обращении на официальном сайте сената.

Сандерс напомнил, что 7 октября 2023 года именно боевики ХАМАС начали эскалацию на Ближнем Востоке, совершив нападение, в результате которого погибли около 1200 человек, а еще около 250 были взяты в заложники.

По его словам, Израиль получил право реагировать на эту атаку.

В то же время политик подчеркнул, что за последние два года действия Израиля вышли за пределы самообороны и превратились в масштабную войну против палестинского населения в целом.

Он напомнил о выводах международных экспертов и отчете независимой комиссии ООН от 16 сентября, в котором говорится об осуществлении Израилем геноцида в секторе Газа.

"Я согласен с этим выводом. Намерение очевидно, и вывод однозначен: Израиль осуществляет геноцид в Газе", – заявил сенатор.

Сандерс также обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в проведении политики этнических чисток в Газе и на Западном берегу, что, по его словам, осуществляется при поддержке администрации президента США Дональда Трампа.

Он сообщил, что пытается заручиться поддержкой коллег в Сенате, чтобы принять семь резолюций, направленных на прекращение продажи наступательных вооружений Израилю.

Он призвал к немедленному прекращению огня, организации гуманитарной помощи под эгидой ООН и созданию условий для формирования палестинского государства.