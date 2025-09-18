Еврокомиссия предлагает ввести санкции против израильских министров и поселенцев
Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и ввести санкции против отдельных израильских министров и экстремистских поселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Санкции предлагают ввести против министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, министра финансов Бецалеля Смотрича, экстремистских поселенцев и 10 членов политбюро ХАМАС.
Тако ЕС намерен временно приостановить прямую финансовую помощь различным израильским проектам, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем
Предложения появились после проверки соблюдения Израилем статьи 2 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает уважение прав человека и демократических принципов.
Выявленные нарушения касаются, в частности, ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и планов застройки на Западном берегу реки Иордан.
Приостановление коснется основных торговых положений соглашения, что означает потерю израильскими товарами преференциального доступа к рынку ЕС. На эти товары будут начисляться пошлины, как для любой другой третьей страны без соглашения о свободной торговле.
Решение о приостановлении торговых преференций принимается квалифицированным большинством Совета ЕС, а санкции – единогласно.
- 8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.
- 20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.
- 9 сентября ЦАХАЛ призвал всех жителей эвакуироваться из Газы перед наземной операцией против ХАМАС.
Комментарии (0)