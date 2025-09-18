Еврокомиссия предлагает ввести санкции против израильских министров и поселенцев

Санкции против министров и поселенцев предлагают ввести из-за нарушения прав человека и гуманитарной ситуации в Газе

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение приостановить отдельные торговые положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и ввести санкции против отдельных израильских министров и экстремистских поселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Санкции предлагают ввести против министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, министра финансов Бецалеля Смотрича, экстремистских поселенцев и 10 членов политбюро ХАМАС.

Тако ЕС намерен временно приостановить прямую финансовую помощь различным израильским проектам, за исключением поддержки гражданского общества и Яд Вашем

Предложения появились после проверки соблюдения Израилем статьи 2 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает уважение прав человека и демократических принципов.

Выявленные нарушения касаются, в частности, ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и планов застройки на Западном берегу реки Иордан.

Приостановление коснется основных торговых положений соглашения, что означает потерю израильскими товарами преференциального доступа к рынку ЕС. На эти товары будут начисляться пошлины, как для любой другой третьей страны без соглашения о свободной торговле.

Решение о приостановлении торговых преференций принимается квалифицированным большинством Совета ЕС, а санкции – единогласно.