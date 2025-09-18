Єврокомісія пропонує ввести санкції проти ізраїльських міністрів і поселенців

Санкції проти міністрів і поселенців пропонують ввести через порушення прав людини та гуманітарну ситуацію в Газі

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію призупинити окремі торгівельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем та запровадити санкції проти окремих ізраїльських міністрів і екстремістських поселенців. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Санкції пропонують ввести проти міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра, міністра фінансів Бецалеля Смотрича, екстремістських поселенців та 10 членів політбюро ХАМАС.

Тако ЄС має намір тимчасово призупинити пряму фінансову допомогу різним ізраїльським проєктам, за винятком підтримки громадянського суспільства та Яд Вашем

Пропозиції з’явилися після перевірки дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди про асоціацію, яка передбачає повагу до прав людини та демократичних принципів.

Виявлені порушення стосуються, зокрема, погіршення гуманітарної ситуації в Газі, блокади гуманітарної допомоги, посилення військових операцій і планів забудови на Західному березі ріки Йордан.

Призупинення торкнеться основних торговельних положень угоди, що означає втрату ізраїльськими товарами преференційного доступу до ринку ЄС. На ці товари нараховуватимуться мита, як для будь-якої іншої третьої країни без угоди про вільну торгівлю.

Рішення щодо призупинення торговельних преференцій ухвалюється кваліфікованою більшістю Ради ЄС, а санкції – одноголосно.