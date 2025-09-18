Сенатор США вперше назвав дії Ізраїлю в Газі геноцидом
Сенатор від Вермонту Берні Сандерс став першим сенатором від США, який заявив, що Ізраїль чинить геноцид у Газі. Про це йдеться в його зверненні на офіційному сайті сенату.
Сандерс нагадав, що 7 жовтня 2023 року саме бойовики ХАМАС розпочали ескалацію на Близькому Сході, здійснивши напад, унаслідок якого загинули близько 1200 людей, а ще близько 250 було взято в заручники.
За його словами, Ізраїль мав право реагувати на цю атаку.
Водночас політик наголосив, що за останні два роки дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони й перетворилися на масштабну війну проти палестинського населення загалом.
Він нагадав про висновки міжнародних експертів і звіт незалежної комісії ООН від 16 вересня, у якому йдеться про вчинення Ізраїлем геноциду в секторі Гази.
"Я згоден із цим висновком. Намір очевидний, і висновок однозначний: Ізраїль здійснює геноцид у Газі", – заявив сенатор.
Сандерс також звинуватив уряд Беньяміна Нетаньягу у проведенні політики етнічних чисток у Газі й на Західному березі, яка, за його словами, здійснюється за підтримки адміністрації президента США Дональда Трампа.
Він повідомив, що намагається заручитися підтримкою колег у Сенаті, щоб ухвалити сім резолюцій, спрямованих на припинення продажу наступальних озброєнь Ізраїлю.
Він закликав до негайного припинення вогню, організації гуманітарної допомоги під егідою ООН і створення умов для формування палестинської держави.
- 20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.
- 9 вересня ЦАХАЛ закликав усіх мешканців евакуюватися з Гази перед наземною операцією проти ХАМАС.
- 17 вересня Єврокомісія запропонувала ввести санкції проти ізраїльських міністрів і поселенців і призупинити окремі торговельні положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.
