Сенатор США вперше назвав дії Ізраїлю в Газі геноцидом

Сенатор Берні Сандерс заявив, що дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони й перетворилися на масштабну війну проти палестинців

Берні Сандерс (Фото: EPA)

Сенатор від Вермонту Берні Сандерс став першим сенатором від США, який заявив, що Ізраїль чинить геноцид у Газі. Про це йдеться в його зверненні на офіційному сайті сенату.

Сандерс нагадав, що 7 жовтня 2023 року саме бойовики ХАМАС розпочали ескалацію на Близькому Сході, здійснивши напад, унаслідок якого загинули близько 1200 людей, а ще близько 250 було взято в заручники.

За його словами, Ізраїль мав право реагувати на цю атаку.

Водночас політик наголосив, що за останні два роки дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони й перетворилися на масштабну війну проти палестинського населення загалом.

Він нагадав про висновки міжнародних експертів і звіт незалежної комісії ООН від 16 вересня, у якому йдеться про вчинення Ізраїлем геноциду в секторі Гази.

"Я згоден із цим висновком. Намір очевидний, і висновок однозначний: Ізраїль здійснює геноцид у Газі", – заявив сенатор.

Сандерс також звинуватив уряд Беньяміна Нетаньягу у проведенні політики етнічних чисток у Газі й на Західному березі, яка, за його словами, здійснюється за підтримки адміністрації президента США Дональда Трампа.

Він повідомив, що намагається заручитися підтримкою колег у Сенаті, щоб ухвалити сім резолюцій, спрямованих на припинення продажу наступальних озброєнь Ізраїлю.

Він закликав до негайного припинення вогню, організації гуманітарної допомоги під егідою ООН і створення умов для формування палестинської держави.