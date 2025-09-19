Посол США в НАТО о дронах в Польше: Разведка не пришла к выводу, было ли это преднамеренно

Мэтью Уитакер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Разведка пока не пришла к выводу, был ли залет российских беспилотников в Польшу преднамеренным действием. Об этом в эфире Fox Business сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

"Разведка еще не пришла к выводу, было ли это намеренно или нет", — сказал Уитакер, отвечая на вопрос, не было ли это насмешкой над союзниками по Альянсу.

Посол добавил, что, если это было намеренно, то это очень серьезное нарушение, и НАТО отреагирует "соответственно".

"Мы не собираемся опережать решение президента Штатов Дональда Трампа и разведывательного сообщества по этому вопросу. Поэтому мы будем готовы. Мы позаботимся о том, чтобы наш альянс был крепким", — продолжил Уитакер.

В этом контексте он упомянул о решении союзников увеличить расходы на оборону.