Посол США в НАТО о дронах в Польше: Разведка не пришла к выводу, было ли это преднамеренно
Разведка пока не пришла к выводу, был ли залет российских беспилотников в Польшу преднамеренным действием. Об этом в эфире Fox Business сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
"Разведка еще не пришла к выводу, было ли это намеренно или нет", — сказал Уитакер, отвечая на вопрос, не было ли это насмешкой над союзниками по Альянсу.
Посол добавил, что, если это было намеренно, то это очень серьезное нарушение, и НАТО отреагирует "соответственно".
"Мы не собираемся опережать решение президента Штатов Дональда Трампа и разведывательного сообщества по этому вопросу. Поэтому мы будем готовы. Мы позаботимся о том, чтобы наш альянс был крепким", — продолжил Уитакер.
В этом контексте он упомянул о решении союзников увеличить расходы на оборону.
- 11 сентября Зеленский сравнил атаку российских дронов по Польше с оккупацией украинского Крыма в 2014 году.
- Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время в польском МИД это опровергли.
- 13 сентября в Польше началась операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на страну за три дня до этого.
- На следующий день Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.
Комментарии (0)