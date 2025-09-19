Посол США в НАТО про дрони в Польщі: Розвідка ще не дійшла висновку, чи було це навмисно

Метью Вітакер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Розвідка наразі не дійшла висновку, чи був заліт російських безпілотників до Польщі навмисною дією. Про це в ефірі Fox Business повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер.

"Розвідка ще не дійшла висновку, чи було це навмисно, чи ні", – сказав Вітакер, відповідаючи на запитання, чи не було це глузуванням із союзників по Альянсу.

Посол додав, що, якщо це було навмисно, то це дуже серйозне порушення, і НАТО відреагує "відповідно".

"Ми не збираємося випереджати рішення президента Штатів Дональда Трампа і розвідувальної спільноти з цього питання. Тому ми будемо готові. Ми подбаємо про те, щоб наш альянс був міцним", – продовжив Вітакер.

У цьому контексті він згадав про рішення союзників збільшити витрати на оборону.