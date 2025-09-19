Посол США в НАТО про дрони в Польщі: Розвідка ще не дійшла висновку, чи було це навмисно
Розвідка наразі не дійшла висновку, чи був заліт російських безпілотників до Польщі навмисною дією. Про це в ефірі Fox Business повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер.
"Розвідка ще не дійшла висновку, чи було це навмисно, чи ні", – сказав Вітакер, відповідаючи на запитання, чи не було це глузуванням із союзників по Альянсу.
Посол додав, що, якщо це було навмисно, то це дуже серйозне порушення, і НАТО відреагує "відповідно".
"Ми не збираємося випереджати рішення президента Штатів Дональда Трампа і розвідувальної спільноти з цього питання. Тому ми будемо готові. Ми подбаємо про те, щоб наш альянс був міцним", – продовжив Вітакер.
У цьому контексті він згадав про рішення союзників збільшити витрати на оборону.
- 11 вересня Зеленський порівняв атаку російських дронів по Польщі з окупацією українського Криму у 2014 році.
- Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас у польському МЗС це заперечили.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на країну за три дні до цього.
- Наступного дня Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.
