"Загроза Росії дещо перебільшується". У Трампа відзначили успіхи України у війни
Росія не досягла великого успіху у війні проти України, а останній вдалося повернути частину своєї території. Про це заявив американський посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
"Але, знаєте, я думаю, що російська загроза іноді дещо перебільшується. Вони не досягли великого успіху. І [...] Україна фактично повернула територію. І тому, знаєте, на мій погляд, це вказує на слабкість Росії", – заявив посадовець, коментуючи нещодавню дронову атаку окупантів по Польщі.
Вітакер вважає, що оскільки економіка РФ "продовжує занепадати", то продовження війни проти України "буде для них [росіян] складним".
У цьому ж інтерв'ю дипломат зазначив, що президент США Дональд Трамп не буде встановлювати умови для України та Росії стосовно закінчення війни, і що розвідка наразі не дійшла висновку, чи був заліт дронів РФ до Польщі навмисним.
- 18 вересня президент Зеленський відвідав Донецьку область і повідомив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції Сили оборони звільнили вже 160 км кв. та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 км кв. і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.
- Наступного дня глава держави заявив про продовження контрнаступальних дій Сил оборони на Донецькому напрямку.
Коментарі (0)