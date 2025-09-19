"Загроза Росії дещо перебільшується". У Трампа відзначили успіхи України у війни

Меттью Вітакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Росія не досягла великого успіху у війні проти України, а останній вдалося повернути частину своєї території. Про це заявив американський посол США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

"Але, знаєте, я думаю, що російська загроза іноді дещо перебільшується. Вони не досягли великого успіху. І [...] Україна фактично повернула територію. І тому, знаєте, на мій погляд, це вказує на слабкість Росії", – заявив посадовець, коментуючи нещодавню дронову атаку окупантів по Польщі.

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

Вітакер вважає, що оскільки економіка РФ "продовжує занепадати", то продовження війни проти України "буде для них [росіян] складним".

У цьому ж інтерв'ю дипломат зазначив, що президент США Дональд Трамп не буде встановлювати умови для України та Росії стосовно закінчення війни, і що розвідка наразі не дійшла висновку, чи був заліт дронів РФ до Польщі навмисним.