"Холодний професіоналізм". У НАТО пояснили, як реагують на провокації та чому саме так
НАТО є насамперед оборонним альянсом, тому стратегією його поведінки на російські провокації дронами та винищувачами є "холодний професіоналізм". Про це кореспондентці LIGA.net повідомив високопосадовець Альянсу.
Виступаючи 14 жовтня на сесії Парламентської асамблеї НАТО, генсек Марк Рютте заявив: Альянс не повинен збивати російські літаки, які порушують повітряний простір у разі, якщо вони не становлять загрози.
Відповідаючи на запитання LIGA.net, як НАТО визначає наявність загрози та чи не є провокації загрозою самі по собі, співрозмовник зазначив: "Союзники навчені бути спокійними й професійними, оскільки НАТО не прагне ескалації".
"НАТО – це оборонний Альянс. Ми не шукаємо конфлікту з кимось. Але якщо ми відчуваємо, що нам кидають виклик або загрожують, НАТО, очевидно, діятиме. Я не буду зараз описувати критерії, за якими ми перейдемо до наступальних дій або за якими ми визначаємо, що є загрозою, а що ні – цей список надто довгий. Що я можу вам сказати й в чому наші люди повинні бути впевнені, так це в професіоналізмі наших сил – чи то солдати, моряки, чи то авіатори, морські піхотинці тощо", – сказав він.
Посадовець згадав, що коли у вересні російські безпілотники вторглися в Польщу, літаки НАТО їх збили, попередньо оцінивши загрозу. Потім, коли російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії приблизно на 10 хвилин, вони були перехоплені літаками НАТО.
"Тоді виникає запитання: чому літаки НАТО їх не збили? По-перше, є різниця між пілотованою та безпілотною системою. По-друге, протягом усього цього часу, поки російські літаки були там і навіть до того, як вони увійшли в повітряний простір Естонії, НАТО їх моніторило. Чи була поведінка Росії безрозсудною? Так. Чи була вона неприйнятною? Так, з погляду очікуваних нами норм. Але чи визнали ми це загрозою? Ні. Якби ми її оцінили, літаки НАТО могли б вжити заходів, але вони цього не зробили. Це знову ж таки, свідчить про холодний професіоналізм", – наголосив співрозмовник.
Якщо потрібно буде діяти, НАТО діятиме, додав він. Водночас Альянс, який є оборонним, ніколи не наступатиме на когось.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
