Литва временно закрыла границу с Беларусью из-за метеозондов

Два работающих пункта пропуска закрыты до 12:00 25 октября из-за метеозондов для контрабанды, летевших из Беларуси

Ситуация на границе Литвы и Беларуси (Фото: VSAT/Facebook)

Литва приостановила работу двух аэропортов и закрыла два действующих пункта пропуска на границе с Беларусью после того, как на территорию страны залетели метеозонды для контрабанды сигарет. Об этом сообщила премьер-министр Литва Инга Ругинене.

Вечером 24 октября с территории Беларуси была запущена "большая группа контрабандных метеорологических шаров", из-за чего приостановили работу аэропортов Вильнюса и Каунаса.

"В связи со сложившейся ситуацией Государственная пограничная служба закрыла пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай на границе с Беларусью до 12:00 завтрашнего дня", – сообщила премьер.

В Погранслужбе Литвы отметили, что проезд лиц и транспортных средств в обоих пунктах пропуска остановили около 21:30.

По словам Ругинене, службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на этой неделе на заседании Комиссии национальной безопасности. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить уже принятые решения и определить, что еще можно сделать в краткосрочной перспективе.

Если ситуация с запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси в Литву повторится, граница будет закрыта полностью, подчеркнула министр.

22 октября эти пункты пропуска также закрывались с 02:30 до 09:00 из-за метеозондов.