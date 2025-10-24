Литва тимчасово закрила кордон із Білоруссю через метеозонди

Два пункти пропуску, що працюють, закрито до 12:00 25 жовтня через метеозонди для контрабанди, що летіли з Білорусі

Ситуація на кордоні Литви та Білорусі (Фото: VSAT/Facebook)

Литва призупинила роботу двох аеропортів і закрила два пункти пропуску, що працювали, на кордоні з Білоруссю після того, як на територію країни залетіли метеозонди для контрабанди сигарет. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Увечері 24 жовтня з території Білорусі було запущено "велику групу контрабандних метеорологічних куль", через що призупинили роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, Державна прикордонна служба закрила пункти пропуску Шальчинінкай і Мядінінкай на кордоні з Білоруссю до 12:00 завтрашнього дня", – повідомила прем'єрка.

У Прикордонній службі Литви зазначили, що проїзд осіб і транспортних засобів в обох пунктах пропуску зупинили близько 21:30.

За словами Ругінені, служби діють відповідно до рішень, ухвалених цього тижня на засіданні Комісії національної безпеки. Наступного тижня комісія знову збереться, щоб оцінити вже ухвалені рішення і визначити, що ще можна зробити в короткостроковій перспективі.

Якщо ситуація із запуском контрабандних повітряних куль із Білорусі до Литви повториться, кордон буде закрито повністю, підкреслила міністр.

22 жовтня ці пункти пропуску також закривалися з 02:30 до 09:00 через метеозонди.