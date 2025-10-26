Четвертый раз за неделю Литву атакуют метеозонды –граница с Беларусью закрыта

Литву остановила работа аэропорта и закрыла граница с Беларусью на неопределенный срок из-за воздушных шаров

Граница Беларуси и Литвы (Фото: VSAT/Facebook)

Вечером 26 октября Литва третий день подряд остановила работу аэропорта Вильнюса из-за метеорологических зондов, которые залетели из Беларуси. Об этом сказано в заявлении администрации аэропорта.

Аэропорт в 21:42 временно приостановил движение самолетов из-за обнаружения воздушного шара или нескольких шаров в небе страны, которые двигались в его направлении. Ограничения будут действовать до 01:40 27 октября.

Как сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях (NKVC), из-за метеозондов Литва закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок, передает LRT. Речь о двух действубщих переходах Шальчининкай и Мядининкай.

В общей сложности за прошедшую неделе воздушное движение Литвы было нарушено четыре раза из-за контрабандных шаров, летящих со стороны Беларуси.

Также 26 октября в Вильнюском районе обнаружили партию контрабандных сигарет, доставленную из Беларуси на метеозонде. В посылке было 1500 пачек сигарет. Пограничники задержали в Вильнюсе четырех человек, предположительно причастных к контрабанде.

Метеозонд (Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba)