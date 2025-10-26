Четвертый раз за неделю Литву атакуют метеозонды –граница с Беларусью закрыта
Вечером 26 октября Литва третий день подряд остановила работу аэропорта Вильнюса из-за метеорологических зондов, которые залетели из Беларуси. Об этом сказано в заявлении администрации аэропорта.
Аэропорт в 21:42 временно приостановил движение самолетов из-за обнаружения воздушного шара или нескольких шаров в небе страны, которые двигались в его направлении. Ограничения будут действовать до 01:40 27 октября.
Как сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях (NKVC), из-за метеозондов Литва закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок, передает LRT. Речь о двух действубщих переходах Шальчининкай и Мядининкай.
В общей сложности за прошедшую неделе воздушное движение Литвы было нарушено четыре раза из-за контрабандных шаров, летящих со стороны Беларуси.
Также 26 октября в Вильнюском районе обнаружили партию контрабандных сигарет, доставленную из Беларуси на метеозонде. В посылке было 1500 пачек сигарет. Пограничники задержали в Вильнюсе четырех человек, предположительно причастных к контрабанде.
- 23 октября российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, влетев на несколько секунд из Калининградской области. Для противодействия поднимались истребители НАТО.
- 24 октября Литва временно закрыла границу с Беларусью и останавливала работу двух аэропортов из-за метеозондов с контрабандой. Подобный инцидент случился и 22 октября.
- 26 октября премьер Литвы предложил надолго закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград
