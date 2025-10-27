Литва собирает комиссию из-за угроз из Беларуси. У президента говорят о гибридной операции

26 октября в Литве зафиксировало больше воздушных шаров с контрабандой, чем в предыдущие разы

Дейвидас Матулёнис (Фото: vilnius.usembassy)

Литва соберет 27 октября Комиссию по национальной безопасности из-за метеозондов с контрабандой со стороны Беларуси, которые четыре раза запускали на прошлой неделе. Об этом сообщает литовское медиа LRT.

Комиссию созвала премьер-министр страны Инга Ругинене. А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс заявил 26 октября после совещания с руководителями военных и внутренних органов, что будут приняты новые меры по предотвращению угроз от контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что в воскресенье вечером было зафиксировано больше чем обычно метеозондов с контрабандой.

"Было зафиксировано 66 снимков радиолокационными системами. По сравнению с пятницей и субботой это в несколько раз больше. На этих снимках ветер был направлен точно в сторону аэропорта, возможные воздушные шары были зафиксированы в Варенском и Шальчининкском районах, поэтому было принято решение прекратить полеты в целях обеспечения безопасности авиации", – сказал он.

Уже задержан один человек, которого подозревают к причастности. Зонды также разыскивают и изымают. Утром 27 октября аэропорт возобновил работу, но граница с Беларусью по-прежнему закрыта.

Старший советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что Литва сейчас пребывает в "серьезной кризисе", передает Delfi.

"Должен констатировать, что мы находимся в кризисе... Чем дальше, тем яснее становится, что это не просто контрабанда, а прикрытие. По сути, это гибридная психологическая операция", –подчеркнул он.