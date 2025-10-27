Литва будет сбивать метеозонды, летящие из Беларуси. Хочет ужесточить санкции и наказание

Литва намерена сажать в тюрьму всех причастных к контрабанде, а не просто увеличить штраф

Инга Ругинене (Фото:x.com/IRuginiene)

Литва приняла решение сбивать метеозонды, которые летят со стороны Беларуси. Граница между государствами будет закрыта на неопределенный срок, а также обсуждаются новые санкции против Минска. Об этом сообщила премьер-министр Инга Ругинене, передает LRT.

По ее словам, по итогам заседания комиссии по нацбезопасности был выработан "четкий алгоритм" дальнейших действий Литвы. Вместе с Евросоюзом будет согласован пакет дополнительных санкций против Беларуси.

"Это будет сделано в ближайшее время. Мы также активно консультируемся и общаемся с нашими союзниками и соседями Польшей и Латвией. Любые наши действия также согласуются с ними, мы не отдельное государство, мы часть НАТО и ЕС. Мы координируем с ними все, что делаем", — сказала Ругинене.

Что касается закрытия границ с Беларусью, то будут действовать исключения. Передвигаться разрешено дипломатам и дипломатической почте, гражданам Литвы и ЕС разрежено въезжать страну со стороны Беларуси. Для всех остальных передвижение закрыто.

С 27 октября военные начнут принимать "все необходимые меры" для остановки метеошаров с контрабандой. В частности, использовать кинетические средства для их сбивания.

"Таким образом мы посылаем сигнал о том, что готовы принять даже самые строгие меры при нарушении нашего воздушного пространства", – подчеркнула премьер.

29 октября правительство представит новый проект поправок в Уголовный кодекс. Наивысшим наказанием за контрабанду станет тюремный срок.

"Если раньше мы говорили о штрафах и их увеличении, то теперь, уже сегодня, мы обсудили, что это может включать и тюремное заключение", — заявила премьер-министр.

Вечером 27 октября между Вильнюсским и Каунасским аэропортами начнут курсировать автобусы для удобства пассажиров. Также страна начнет отслеживать направление движения метеозондов, чтобы контролировать их и планировать работу аэропортов.