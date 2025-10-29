Каллас про метеошары в Литве: Минск пытается запугать Вильнюс, не потерпим гибридных атак

В ЕС призвали Беларусь прекратить гибридные атаки на Литву и заявили, что готовы принять меры

Кая Каллас (EPA/OLIVIER MATTHYS)

В Европе отреагировали на метеозонды, которыми Беларусь последнюю неделю активно атакует Литву. Минск таким образом пытается запугать Вильнюс, сказано в заявлении верховного представителя Европейского Союза Каи Каллас.

ЕС осуждает продолжающиеся провокации.

"Вторжения метеозондов в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси, которые привели к срыву сотен рейсов и нанесли значительный ущерб литовским аэропортам и тысячам пассажиров, представляют собой риск дестабилизации государства-члена ЕС и попытку запугать европейских граждан посредством прямых угроз гражданской авиации", – сказано в заявлении.

По словам Каллас, эти шары – не просто инструмент контрабанды, а более широкая "целенаправленная гибридная компания" наряду з другими действиями. Например, незаконным ввозом мигрантов из Беларуси, который, как утверждает представитель ЕС, спонсируется государством.

В Евросоюзе заявили, что все эти действия Беларусь должна немедленно прекратить. Также напомнили, что против страны уже введены санкции, и выразили готовность принять дальнейшие меры.

"Призываем белорусский режим без промедления принять эффективные меры по контролю своего воздушного пространства, государственной границы и территории, а также по борьбе с организованной преступной деятельностью, исходящей из этой страны, и ее предотвращению... Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов", – подчеркнула Каллас.

29 октября Литва закрыла границу с Беларусью на месяц, после активных атак метеозондов, передает LRT. Пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, а Медининкай будет работать с определенными исключениями для дипломатов, транзитных пассажиров из Калининграда, граждан Литвы и стран ЕС или НАТО.