Каллас про метеошары в Литве: Минск пытается запугать Вильнюс, не потерпим гибридных атак
В Европе отреагировали на метеозонды, которыми Беларусь последнюю неделю активно атакует Литву. Минск таким образом пытается запугать Вильнюс, сказано в заявлении верховного представителя Европейского Союза Каи Каллас.
ЕС осуждает продолжающиеся провокации.
"Вторжения метеозондов в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси, которые привели к срыву сотен рейсов и нанесли значительный ущерб литовским аэропортам и тысячам пассажиров, представляют собой риск дестабилизации государства-члена ЕС и попытку запугать европейских граждан посредством прямых угроз гражданской авиации", – сказано в заявлении.
По словам Каллас, эти шары – не просто инструмент контрабанды, а более широкая "целенаправленная гибридная компания" наряду з другими действиями. Например, незаконным ввозом мигрантов из Беларуси, который, как утверждает представитель ЕС, спонсируется государством.
В Евросоюзе заявили, что все эти действия Беларусь должна немедленно прекратить. Также напомнили, что против страны уже введены санкции, и выразили готовность принять дальнейшие меры.
"Призываем белорусский режим без промедления принять эффективные меры по контролю своего воздушного пространства, государственной границы и территории, а также по борьбе с организованной преступной деятельностью, исходящей из этой страны, и ее предотвращению... Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов", – подчеркнула Каллас.
29 октября Литва закрыла границу с Беларусью на месяц, после активных атак метеозондов, передает LRT. Пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, а Медининкай будет работать с определенными исключениями для дипломатов, транзитных пассажиров из Калининграда, граждан Литвы и стран ЕС или НАТО.
- В Литве участились случаи запуска метеошаров с контрабандой со стороны Беларуси, из-за чего останавливали работу аэропортов. Случаи были зафиксированы 5 октября, 22 октября, 24 октября и 26 октября.
- В последний раз зафиксировали намного больше воздушных шаров с контрабандой, чем в предыдущие разы – свыше 60. Страна созвала комиссию по безопасности.
- 27 октября правительство приняло решение сбивать зонды и ужесточить наказание за контрабанду – вместо штрафа тюремный срок.
- А в МИД страны заявили, что могут запретить российский транзит в Калининградскую область из-за атак метеошаров.
