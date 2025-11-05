Аэропорт Вильнюса закрывали из-за беспилотника

Найти оператора, который запустил БпЛА вблизи аэропорта литовской столицы, не удалось

Аэропорт (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Утром в среду, 5 ноября, аэропорт Вильнюса временно закрывали из-за неизвестного беспилотника. Об этом сообщил вещатель LRT со ссылкой на компанию "Литовские аэропорты" (LTOU).

Ограничения над аэропортом были введены примерно в 09:50.

"По предварительным данным, решение о введении ограничений было принято из-за зафиксированного дрона на территории Вильнюсского аэропорта", — заявил представитель LTOU Тадас Василяускас.

Воздушное пространство вновь открылось в 10:18, и все операции в аэропорту теперь проходят в обычном режиме. Влияние на полеты было минимальным.

Василяускас уточнил, что закрытие аэропорта повлияло лишь на два рейса.

По словам представительницы Службы общественной безопасности Ингриды Страгенес, дрон был зафиксирован вблизи аэропорта Вильнюса.

"Это был гражданский дрон. Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты", – отметила она.

Страгенес добавила, что сотрудники службы сразу усилили охрану аэропорта и его окрестностей.

"Дрон и его оператор найдены не были", – рассказала она.