Після невідомих дронів Бельгія вирішила посилити повітряну безпеку – деталі

Тео Франкен (Фото: Olivier Matthys / EPA)

У відповідь на інциденти з невідомими дронами Бельгія вирішила посилити Національний центр авіаційної безпеки (NASC). Про це оголосив міністр оборони країни Тео Франкен після засідання Ради безпеки уряду, передає медіа VRT.

За словами чиновника, це найважливіший захід, ухвалений на зустрічі; посилення заплановано до 1 січня.

"Всі служби безпеки разом повинні отримати загальне уявлення про повітряний простір", зазначив Франкен. Про це має подбати NASC.

Також міністр розповів, що на засіданні обговорювалось питання закупівлі антидронових засобів. Чиновник зазначив, що зараз продовжує опрацьовувати цю можливість, щоб представити уряду наступного дня.

"Тим часом ми не повинні допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо це можливо, ми їх збиваємо", – підсумував посадовець.

Також на Радбезі влада Бельгії вирішила, що відтепер усі дрони та пілоти дронів повинні бути зареєстрованими – без цього безпілотник автоматично вважатиметься ворожим.

Раніше така реєстрація не була обов'язковою; ця зміна має полегшити роботу служб безпеки, оскільки ворожі дрони можна буде збивати, розповів журналіст VRT.

Однак, додав він, залишається питання, чи це вдасться: "Люди з лихими намірами все одно не будуть реєструвати свої дрони. Тоді їх буде важко виявити, не кажучи вже про переслідування або збиття".