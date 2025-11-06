После неизвестных дронов Бельгия решила усилить воздушную безопасность – детали

Тео Франкен (Фото: Olivier Matthys / EPA)

В ответ на инциденты с неизвестными дронами Бельгия решила усилить Национальный центр авиационной безопасности (NASC). Об этом объявил министр обороны страны Тео Франкен после заседания Совета безопасности правительства, передает медиа VRT.

По словам чиновника, это важнейшая мера, принятая на встрече; усиление запланировано до 1 января.

"Все службы безопасности вместе должны получить общее представление о воздушном пространстве", отметил Франкен. Об этом должен позаботиться NASC.

Также министр рассказал, что на заседании обсуждался вопрос закупки антидронових средств. Чиновник отметил, что сейчас продолжает прорабатывать эту возможность, чтобы представить правительству на следующий день.

"Между тем мы не должны допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если это возможно, мы их сбиваем", – подытожил чиновник.

Также на Совбезе власти Бельгии решили, что отныне все дроны и пилоты дронов должны быть зарегистрированы – без этого беспилотник автоматически будет считаться враждебным.

Ранее такая регистрация не была обязательной; это изменение должно облегчить работу служб безопасности, поскольку вражеские дроны можно будет сбивать, рассказал журналист VRT.

Однако, добавил он, остается вопрос, удастся ли это: "Люди со злыми намерениями все равно не будут регистрировать свои дроны. Тогда их будет трудно обнаружить, не говоря уже о преследовании или сбивании".