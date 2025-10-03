Полтора десятка неизвестных дронов заметили над военным объектом на западе Европы

Министр обороны Бельгии не исключает, что за инцидентом с БпЛА над базой Эльсенборн может стоять РФ, но пока нет "конкретных доказательств"

Учения НАТО на базе Эльсенборн (Иллюстративное фото 2022 года: OLIVIER HOSLET / EPA)

В ночь на 3 октября над военной базой Эльсенборн в Бельгии, расположенной рядом с немецкой границей, были замечены 15 беспилотников. Об этом со ссылкой на информированного собеседника сообщил бельгийский телеканал VRT NWS, впоследствии инцидент подтвердил министр обороны страны Тео Франкен.

"Около 1:45 ночи местная полиция немецкого города Дюрен заметила 15 дронов. Они летели с нашей военной базы в Эльсенборне и таким образом попали в воздушное пространство Германии. Германия сообщила об этом Министерству обороны сегодня ночью, как мне сообщили источники, но эта информация не была передана в информационной цепочке Министерства обороны", – заявил медиаэксперт по вопросам обороны Йенс Франссен.

Сейчас оборонное ведомство Бельгии расследует этот инцидент.

Глава МО страны Франкен признал, что Россия может стоять за этими беспилотниками, но отметил, что "на данный момент нет конкретных доказательств" этому.

"Это нужно расследовать. Лично я считаю, что такие дроны очень часто являются примером гибридной угрозы. Это способ сеять беспокойство. Это уже много лет является тактикой России", – добавил чиновник

Военная база в Эльсенборне расположена рядом с границей с Германией и охватывает 28 километров квадратных. Объект является тренировочным лагерем сухопутных войск, на котором, в частности, проводятся стрелковые учения и испытываются БпЛА.

"Это очень странный инцидент. Ведь на базе Эльсенборн не так много есть за чем "шпионить". Более очевидной целью была бы авиабаза Кляйне-Брогель, где хранятся американские ядерные боеголовки. Пока не выяснено происхождение дронов и кто ими управлял, трудно оценить, что за этим стоит. Конечно, это показывает, что существует потребность в хороших системах, которые могут обнаруживать, отслеживать и идентифицировать такие небольшие дроны", – добавил эксперт Франссен.