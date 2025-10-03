Дания заявила о высоком риске диверсий против армии – выросла гибридная активность РФ

Прямой военной угрозы для страны в разведке не видят, но гибридные атаки могут продолжаться

Томас Аренкиль (Фото: fe-ddis.dk)

В Дании видят угрозу диверсий, в частности против Вооруженных сил страны. Об этом заявил руководитель датской службы военной разведки Томас Аренкиль, передает TV 2.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что планируется определенная диверсионная деятельность, направленная также против Вооруженных сил, и именно с этим мы имеем дело", – сказал он.

Вместе с тем глава разведки подчеркнул, что не меняет оценку прямой военной угрозы Дании – ее нет на данный момент. Но военные считают, что Россия ведет гибридную войну как против самой страны, так и против Европы в целом.

"Речь идет о серой зоне между миром и войной. В этой серой зоне происходит гораздо больше активности, чем раньше. И это активность России", – сказал Аренкиль.

Пролеты дронов над военными объектами и критической инфраструктурой стран Запада являются частью этой гибридной войны. Однако глава разведки не смог прокомментировать, указывают ли расследования использования беспилотников в Дании на Россию.

"Мы не можем заранее предсказать, где это произойдет в следующий раз и в какой форме", – сказал он о будущих гибридных атаках.