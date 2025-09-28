В Дании заметили беспилотники рядом с военными объектами
В Дании произошел очередной инцидент с беспилотниками – неизвестные БпЛА заметили рядом с военными объектами, заявленные Вооруженные силы королевства.
Военные подтвердили, что ночью 28 сентября были замечены дроны вблизи нескольких объектов армии.
В датских Вооруженных силах отметили, что во время инцидента задействовали "несколько средств".
Сейчас в армии королевства не имеют дополнительных комментариев.
Тем временем страна решила запретить полеты гражданских дронов на время неформального саммита Европейского союза, сообщило датское Министерство транспорта.
Ограничение продлится с 29 сентября по 3 октября круглосуточно (саммит ЕС запланирован на 1 число, также ожидается мероприятие Европейского политического сообщества).
"Сейчас мы находимся в сложной ситуации с точки зрения безопасности, и мы должны обеспечить наилучшие возможные условия работы для Вооруженных сил и полиции, которые отвечают за безопасность во время саммита ЕС. Эта задача уже требует значительных усилий от наших органов власти, которые работают круглосуточно, чтобы защитить датчан и наших гостей", – рассказал министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.
Нарушение такого запрета может привести к штрафу или тюремному заключению сроком до двух лет. В то же время остается возможность обратиться к государству за разрешением на полеты дронов в исключительных случаях.
- 26 сентября президент Зеленский сообщил, что РФ может использовать танкеры для запуска беспилотников по Европе и управления ими.
- На следующий день НАТО объявило о расширение своей миссии в Балтийском море в ответ на серию нарушений беспилотниками воздушного пространства Дании.
