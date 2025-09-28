НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после залета дронов в Данию

НАТО будет проводить "еще более усиленную бдительность" в регионе Балтийского моря из-за инцидентов с дронами, сообщили в Альянсе

Регион Балтийского моря (Фото: nato.int)

НАТО 27 сентября объявило о расширении своей миссии в Балтийском море в ответ на серию нарушений беспилотниками воздушного пространства Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Альянса.

Отмечается, что НАТО будет проводить "еще более усиленную бдительность" в регионе Балтийского моря, используя новые многопрофильные ресурсы.

В Альянсе также заявили, что новые ресурсы включают платформы разведки, наблюдения и рекогносцировочных средств, а также по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны.

В то же время представитель НАТО заявил, что они не будут предоставлять подробностей о том, какие страны предоставят дополнительные ресурсы.

В ночь на 26 сентября власти Дании снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга из-за угрозы вражеских беспилотников. Премьер страны назвала атаки БпЛА гибридной войной, а виновника этого – трус. Ранее Фредериксен не исключала, что за инцидентами стоит Россия.

Вечером стало известно, что над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн, что на севере граничит с Данией, заметили неизвестные беспилотники.