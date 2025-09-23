В Дании не исключили, что крупнейший аэропорт страны парализовала Россия
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что это Россия дронами заблокировала крупнейший аэропорт ее страны 22 сентября. Слова политика передаёт датский общественный вещатель DR.
"Я, во всяком случае, не могу никоим образом отбросить, что это Россия", – заявила чиновница.
Фредериксен напомнила, что "мы видим ряд гибридных атак, саботажа и попыток саботажа".
Сейчас датские власти расследуют, что именно произошло в стране, добавила премьер.
Тем временем министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания должна быть лучше подготовлена к вероятным будущим угрозам БпЛА – и уже приобретено некоторое соответствующее оборудование.
- Вечером 22 сентября крупнейший аэропорт Дании "Каструп" был парализован из-за беспилотников, зафиксированных в районе объекта. Также в соседней Норвегии были задержаны два человека за пролет дронов над запретной зоной в центре столицы, в том числе над крепостью, где расположен офис премьера, штаб армии и Минобороны страны.
- На следующий день датская полиция заявила, что БпЛА, которые блокировали аэропорт, управлял "компетентный оператор".
