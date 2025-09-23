В Дании не исключили, что крупнейший аэропорт страны парализовала Россия

Глава датского правительства не может отбросить, что инцидент с дронами осуществила Москва

Метте Фредериксен (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что это Россия дронами заблокировала крупнейший аэропорт ее страны 22 сентября. Слова политика передаёт датский общественный вещатель DR.

"Я, во всяком случае, не могу никоим образом отбросить, что это Россия", – заявила чиновница.

Фредериксен напомнила, что "мы видим ряд гибридных атак, саботажа и попыток саботажа".

Сейчас датские власти расследуют, что именно произошло в стране, добавила премьер.

Тем временем министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания должна быть лучше подготовлена к вероятным будущим угрозам БпЛА – и уже приобретено некоторое соответствующее оборудование.