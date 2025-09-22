В Датской столице перекрыли крупнейший аэропорт из-за беспилотников

В районе датского аэропорта "Каструп" заметили до трех больших дронов

Правоохранители в Копенгагенском аэропорту 22 сентября 2025 года (Фото: STEVEN KNAP / EPA)

Крупнейший аэропорт Дании в столице страны Копенгагене остановил работу из-за беспилотников, сообщила местная полиция.

По ее словам, аэропорт "Каструп" сейчас закрыт для взлетов и посадок, поскольку в его районе было замечено два-три больших дрона.

Срок ограничений пока неизвестен, отметили в полиции Копенгагена.

Тем временем в соседней Норвегии были задержаны два человека за незаконные полеты беспилотников в запретной зоне в центре столицы страны Осло, передаёт медиа СОЛ.

В частности, они запустили дрон над территорией норвежских Вооруженных сил в крепости Акерсхус, сообщили в местной полиции.

В этой крепости расположены офис главы правительства, штаб армии и Министерство обороны королевства.

Норвежская полиция пока не объявляет, какое гражданство имеют задержанные.