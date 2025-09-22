В Датской столице перекрыли крупнейший аэропорт из-за беспилотников
Крупнейший аэропорт Дании в столице страны Копенгагене остановил работу из-за беспилотников, сообщила местная полиция.
По ее словам, аэропорт "Каструп" сейчас закрыт для взлетов и посадок, поскольку в его районе было замечено два-три больших дрона.
Срок ограничений пока неизвестен, отметили в полиции Копенгагена.
Тем временем в соседней Норвегии были задержаны два человека за незаконные полеты беспилотников в запретной зоне в центре столицы страны Осло, передаёт медиа СОЛ.
В частности, они запустили дрон над территорией норвежских Вооруженных сил в крепости Акерсхус, сообщили в местной полиции.
В этой крепости расположены офис главы правительства, штаб армии и Министерство обороны королевства.
Норвежская полиция пока не объявляет, какое гражданство имеют задержанные.
- Вечером 15 сентября премьер Польши сообщил, что в Варшаве был нейтрализован беспилотник, который летал над Бельведерским дворцом, одной из президентских резиденций, и правительственными зданиями. Инцидент произошел через пять дней после российской дроновой атаки по Польше.
- 16 сентября стало известно, что польские правоохранители задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю беларуску. Впоследствии Варшава решила депортировать задержанного гражданина Украины.
