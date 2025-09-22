У данській столиці перекрили найбільший аеропорт через безпілотники

У районі данського летовища "Каструп" помітили до трьох великих дронів

Правоохороонці в Копенгагенському аеропорті 22 вересня 2025 року (Фото: STEVEN KNAP / EPA)

Найбільший аеропорт Данії у столиці країни Копенгагені зупинив роботу через безпілотники, повідомила місцева поліція.

За її словами, аеропорт "Каструп" наразі закритий для зльотів та посадок, оскільки у його районі було помічено два-три великі дрони.

Термін обмежень наразі невідомий, зазначили у поліції Копенгагена.

Тим часом у сусідній Норвегії було затримано двох осіб за незаконні польоти безпілотників у забороненій зоні в центрі столиці країни Осло, передає медіа SOL.

Зокрема, вони запустили дрон над територією норвезьких Збройних сил у фортеці Акерсхус, повідомили у місцевій поліції.

У цій фортеці розташовані офіс глави уряду, штаб армії та Міністерство оборони королівства.

Норвезька поліція наразі не оголошує, яке громадянство мають затримані.