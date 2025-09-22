У данській столиці перекрили найбільший аеропорт через безпілотники
Найбільший аеропорт Данії у столиці країни Копенгагені зупинив роботу через безпілотники, повідомила місцева поліція.
За її словами, аеропорт "Каструп" наразі закритий для зльотів та посадок, оскільки у його районі було помічено два-три великі дрони.
Термін обмежень наразі невідомий, зазначили у поліції Копенгагена.
Тим часом у сусідній Норвегії було затримано двох осіб за незаконні польоти безпілотників у забороненій зоні в центрі столиці країни Осло, передає медіа SOL.
Зокрема, вони запустили дрон над територією норвезьких Збройних сил у фортеці Акерсхус, повідомили у місцевій поліції.
У цій фортеці розташовані офіс глави уряду, штаб армії та Міністерство оборони королівства.
Норвезька поліція наразі не оголошує, яке громадянство мають затримані.
- Увечері 15 вересня прем'єр Польщі повідомив, що у Варшаві був нейтралізований безпілотник, який літав над Бельведерським палацом, однією з президентських резиденцій, і урядовими будівлями. Інцидент стався через п'ять днів після російської дронової атаки на Польщу.
- 16 вересня стало відомо, що польські правоохоронці затримали 21-річного українця та 17-річну білоруску. Згодом Варшава вирішила депортувати затриманого громадянина України.
