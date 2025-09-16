У Польщі заарештували українця та білоруску за запуск дронів над урядовими будівлями

В інциденті із запуском БпЛА у Варшаві на нинішньому етапі правоохоронці вбачають порушення авіаційного законодавства, а не шпигунство

Бельведерський палац у Варшаві (Фото: Robert Drózd)

15 вересня за запуск безпілотника над Бельведерським палацом, однією з резиденцій президента Польщі, й урядовими будівлями у Варшаві затримали громадян України та Білорусі. Про це повідомив речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добржинський, передає телеканал TVN24.

Чиновник зауважив, що співробітники Служби державної охорони "діяли дуже пильно і швидко, виявивши осіб, які були операторами цього дрона".

"Це молода білоруска та її колега з України віком двадцять з чимось років. Ці особи були безпосередньо затримані співробітниками Служби державної охорони. Було повідомлено поліцію, яка також прибула на місце і взяла цих осіб під варту", – розповів Добржинський.

Медіа дізналось, що у цій справі затримано 21-річного громадянина України та 17-річну білоруску – цю інформацію підтвердила поліція. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомляв про затримання двох громадян Білорусі.

Також прессекретар повідомив, що затримані "дають пояснення безпосередньо в поліційному відділку", а співробітники спецслужби Агенція внутрішньої безпеки Польщі "тримають руку на пульсі й також перевіряють, чим керувалися ці особи, запускаючи дрон у забороненій зоні".

На запитання, чи вже відомо, як затримані пояснювали свої дії, Добржинський відповів, що не знає. Він зазначив, що тривають слідчі дії.

Водночас чиновник наголосив: "Ми спростовуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може однозначно стверджувати цього".

"Це молоді люди, можливо, це було наслідком необачності, можливо, незнання, можливо, того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут, над [парком Королівські] Лазенки. Тим більше, що вони були в Лазенковому парку і звідти запускали цей дрон", – додав речник.

Правоохоронці "проводять заходи" у цій справі згідно з однією зі статей закону про авіацію, повідомила комунікаційниця поліції Варшави Едіта Адамус. За такою кваліфікацією фігурантам може загрожувати до п'яти років тюрми.

"На цьому етапі докази й обставини події свідчать про порушення правил авіаційного законодавства, а не про вчинення злочину шпигунства", – зазначив речник окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Антоні Скіба, додавши, що відомство очікує на передання матеріалів справи 17 вересня.