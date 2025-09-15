У Польщі знешкодили дрон, що літав над президентським палацом та урядовими будівлями – Туск

Польська поліція встановлює обставини інциденту у Варшаві – затримано двох громадян Білорусі

Дональд Туск (Фото: Adam Warzawa / EPA)

У Польщі нейтралізували безпілотник, який літав над урядовими будівлями, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер", – розповів політик.

За його словами, затримано двох громадян Білорусі.

Польська поліція розслідує обставини інциденту, підсумував Туск.

Бельведерський палац – одна з резиденцій польського президента. Він розташований неподалік від вулиці Паркової у столиці країни Варшаві. Поряд з ними також знаходиться російське посольство.