У Польщі знешкодили дрон, що літав над президентським палацом та урядовими будівлями – Туск
У Польщі нейтралізували безпілотник, який літав над урядовими будівлями, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
"Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер", – розповів політик.
За його словами, затримано двох громадян Білорусі.
Польська поліція розслідує обставини інциденту, підсумував Туск.
Бельведерський палац – одна з резиденцій польського президента. Він розташований неподалік від вулиці Паркової у столиці країни Варшаві. Поряд з ними також знаходиться російське посольство.
- У липні Туск повідомив, що в Польщі уже затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Серед фігурантів – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на країну за три дні до цього.
- Наступного дня польський президент Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.
