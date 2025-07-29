У Польщі затримали 32 людини за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами
У Польщі затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час засідання уряду, передає Onet.
За словами Туска, ці підозри підтверджені конкретними доказами, проте він не навів подробиць.
Один із затриманих уже засуджений і перебуває у в’язниці. Серед затриманих – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
За словами Туска, цей список не є вичерпним.
"Дестабілізація на кордонах, спроби паралізувати роботу наших служб тісно пов’язані з радикальними диверсійними діями – підпалами, побиттями", – сказав Туск.
Він додав, що звернувся до відповідних міністрів із проханням вжити ще більш інтенсивних заходів для запобігання ризикам та викриття всіх винних в актах саботажу в Польщі.
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