У Польщі затримали 32 людини за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами

Дональд Туск (Фото: EPA)

У Польщі затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час засідання уряду, передає Onet.

За словами Туска, ці підозри підтверджені конкретними доказами, проте він не навів подробиць.

Один із затриманих уже засуджений і перебуває у в’язниці. Серед затриманих – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.

За словами Туска, цей список не є вичерпним.

"Дестабілізація на кордонах, спроби паралізувати роботу наших служб тісно пов’язані з радикальними диверсійними діями – підпалами, побиттями", – сказав Туск.

Він додав, що звернувся до відповідних міністрів із проханням вжити ще більш інтенсивних заходів для запобігання ризикам та викриття всіх винних в актах саботажу в Польщі.