Польща звинуватила колумбійця у підпалах складів на замовлення Росії

Раніше той самий іноземець вчинив підпали в Чехії

Ілюстративне фото: rmf24.pl

Польща висунула звинувачення громадянину Колумбії у скоєнні терористичного акту на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Підозрюваний частково визнав себе винним та надав свідчення по справі підпалу двох будівельних складів у Мазовецькому воєводстві у травні 2024 року.

Слідство встановило, що підпал був замовлений, контрольований та профінансований особою, пов'язаною з російськими розвідувальними службами.

Підозрюваний отримав від російського куратора детальні інструкції щодо мети нападу та його виконання, включно з інструкцією для виготовлення коктейлю Молотова.

За даними ABW, спосіб дій колумбійця узгоджується з аналогічними інцидентами, виявленими в багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

"Російські розвідувальні служби, використовуючи месенджер Telegram, систематично та у великих масштабах вербували осіб латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки визначених місць, а потім підпалювання вибраних об'єктів та документування пошкодження", – йдеться у повідомленні служби.

Польські правоохоронці наголосили, що фотографії та записи, які надавали найманці, потім використовували російськомовні медіа для дезінформації та пропаганди.

За даними слідства, фігуранти таких справ працювали на Росію виключно заради грошей.

Звинувачення у теракті проти Польщі було висунуто громадянину Колумбії у Празі, де він уже відбуває покарання за підпал автобусного депо та планування підпалу торгового центру.

За дії, скоєні в Польщі, йому загрожує покарання від 10 років до довічного ув'язнення.