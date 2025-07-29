Польша обвинила колумбийца в поджогах складов по заказу России
Польша предъявила обвинение гражданину Колумбии в совершении террористического акта по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).
Подозреваемый частично признал себя виновным и дал показания по делу о поджоге двух строительных складов в Мазовецком воеводстве в мае 2024 года.
Следствие установило, что поджог был заказан, контролировался и финансировался лицом, связанным с российскими разведывательными службами.
Подозреваемый получил от российского куратора подробные инструкции относительно цели нападения и его осуществления, включая инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.
По данным ABW, действия колумбийца соответствуют аналогичным инцидентам, выявленным во многих странах Центральной и Восточной Европы.
"Российские разведывательные службы, используя мессенджер Telegram, систематически и в больших масштабах вербовали лиц латиноамериканского происхождения с военным опытом для проведения разведки определенных мест, а затем поджога выбранных объектов и документирования повреждений", – говорится в сообщении службы.
Польские правоохранители подчеркнули, что фотографии и записи, предоставленные наемниками, затем использовались русскоязычными медиа для дезинформации и пропаганды.
По данным следствия, фигуранты таких дел работали на Россию исключительно ради денег.
Обвинение в подготовке теракта против Польши гражданину Колумбии предъявлено в Праге, где он уже отбывает наказание за поджог автобусного депо и планирование поджога торгового центра.
За действия, совершенные на территории Польши, ему грозит наказание от 10 лет до пожизненного заключения.
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