Польша обвинила колумбийца в поджогах складов по заказу России

Ранее этот же иностранец совершил поджоги в Чехии

Иллюстративное фото: rmf24.pl

Польша предъявила обвинение гражданину Колумбии в совершении террористического акта по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Подозреваемый частично признал себя виновным и дал показания по делу о поджоге двух строительных складов в Мазовецком воеводстве в мае 2024 года.

Следствие установило, что поджог был заказан, контролировался и финансировался лицом, связанным с российскими разведывательными службами.

Подозреваемый получил от российского куратора подробные инструкции относительно цели нападения и его осуществления, включая инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.

По данным ABW, действия колумбийца соответствуют аналогичным инцидентам, выявленным во многих странах Центральной и Восточной Европы.

"Российские разведывательные службы, используя мессенджер Telegram, систематически и в больших масштабах вербовали лиц латиноамериканского происхождения с военным опытом для проведения разведки определенных мест, а затем поджога выбранных объектов и документирования повреждений", – говорится в сообщении службы.

Польские правоохранители подчеркнули, что фотографии и записи, предоставленные наемниками, затем использовались русскоязычными медиа для дезинформации и пропаганды.

По данным следствия, фигуранты таких дел работали на Россию исключительно ради денег.

Обвинение в подготовке теракта против Польши гражданину Колумбии предъявлено в Праге, где он уже отбывает наказание за поджог автобусного депо и планирование поджога торгового центра.

За действия, совершенные на территории Польши, ему грозит наказание от 10 лет до пожизненного заключения.