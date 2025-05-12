Поджог ТЦ в Варшаве по заказу РФ. В Польше заявили о причастности двух украинцев

Масштабный пожар в ТЦ Marywilska 44 произошел год назад, 12 мая 2024 года

Пожар в ТЦ Варшавы (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года, одному из них предъявлены обвинения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.

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В ходе расследования получены доказательства, позволившие установить, что пожар произошел в результате поджога, совершенного участниками группы, действовавшей по заказу спецслужб РФ.

Целью группы были поджоги масштабных зданий в странах Евросоюза. Эта группировка также отвечает, среди прочего, за поджог гипермаркета IKEA 9 мая 2024 года в Вильнюсе.

Установлено, что в состав преступной группы входили двое граждан Украины Даниил Б. (2006 года рождения) и Александр В. (1975 года рождения).

По данным прокуратуры, 11 мая 2024 года Даниил Б. получил поручение от находившегося на территории России Александра В. выехать в район торгового центра Marywilska в Варшаве и зафиксировать пожар и действия пожарно-спасательных служб.

В полученном приказе указано конкретное время в ночь на 12 мая 2024 года. Александр В. приказал Даниилу Б. послать ему записанное видео, чтобы опубликовать его на российских пропагандистских ресурсах. Даниил Б. выполнил эту "задачу".

Ему предъявлены обвинения в совершении двух преступлений. Мужчине инкриминируют участие в организованной группе, направленной на совершение преступлений в виде диверсионно-террористических актов в странах Европы, а также совершение диверсионно-террористических актов совместно и с согласия с другими лицами, действуя в пользу РФ против Польши, в том числе путем фиксации пожара в ТЦ Варшавы 12 мая 2024 года.

Обвинение мужчине было объявлено в конце апреля в Литве, где он находится под стражей.

Прокурор также составил постановления о предъявлении четырех обвинений Александру В., в том числе по поводу участия в организованной преступной группировке, направленной на совершение преступлений террористического характера и совершении диверсии от имени Службы внешней разведки России против Польши.

Подробности обвинений Александру В. в прокуратуре не предоставили, поскольку они не были объявлены подозреваемому. По информации польских правоохранителей, в настоящее время мужчина находится на территории России. Суд уже выдал ордер на его арест.

В прокуратуре подчеркнули, что на данном этапе следствия непосредственным поджигателям ТЦ обвинения не предъявлены.

17 марта 2025 года Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное производство по поджогу торгового центра IKEA в Вильнюсе, который произошел 9 мая 2024 года. За его организацией стоит Россия. Обвиняемый в поджоге – гражданин Украины, который на момент преступления был несовершеннолетним.