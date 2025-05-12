Підпал ТЦ у Варшаві на замовлення РФ. У Польщі заявили про причетність двох українців

Масштабна пожежа у ТЦ Marywilska 44 сталася рік тому, 12 травня 2024 року

Пожежа в ТЦ Варшави (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торговельного центру у Варшаві у травні 2024 року, одному з них висунули звинувачення. Про це повідомила пресслужба Національної прокуратури Польщі.

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Під час розслідування отримано докази, які дозволили встановити, що пожежа сталася внаслідок підпалу, вчиненого учасниками групи, яка діяла на замовлення спецслужб РФ.

Метою групи були підпали масштабних будівель у країнах Євросоюзу. Це угруповання також відповідає, серед іншого, за підпал гіпермаркету IKEA 9 травня 2024 року у Вільнюсі.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили, серед інших, двоє громадян України Данило Б. (2006 року народження) та Олександр В. (1975 року народження).

За даними прокуратури, 11 травня 2024 року Данило Б. отримав доручення від Олександра В., який перебував на території Росії, виїхати в район торгового центру Marywilska у Варшаві та зафіксувати пожежу та дії пожежно-рятувальних служб.

У виданому наказі вказано конкретний час у ніч проти 12 травня 2024 року. Олександр В. наказав Данилу Б. надіслати йому записане відео, щоб опублікувати його на російських пропагандистських ресурсах. Данило Б. виконав це "завдання".

Йому висунуто обвинувачення у вчиненні двох злочинів. Чоловіку інкримінують участь в організованій групі, спрямованій на вчинення злочинів у вигляді диверсійно-терористичних актів у країнах Європи, а також вчинення диверсійно-терористичних актів спільно та за згодою з іншими особами, діючи на користь РФ проти Польщі, зокрема шляхом фіксації пожежі в ТЦ Варшави 12 травня 2024 року, а потім передаванні цього запису.

Обвинувачення чоловіку оголосили наприкінці квітня у Литві, де він перебуває під вартою.

Прокурор також склав постанови про пред'явлення чотирьох обвинувачень Олександру В., зокрема щодо участі в організованому злочинному угрупованні, спрямованому на вчинення злочинів терористичного характеру та вчиненні диверсії від імені Служби зовнішньої розвідки Росії проти Польщі.

Деталі звинувачень Олександру В. у прокуратурі не надали, оскільки вони не були оголошені підозрюваному. За інформацією польських правоохоронців, наразі чоловік перебуває на території Росії. Суд уже видав ордер на його арешт.

У прокуратурі наголосили, що на цьому етапі слідства безпосереднім підпалювачам ТЦ звинувачень не висунуто.

17 березня 2025 року Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальне провадження щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. За його організацією стоїть Росія. Обвинувачений у підпалі – громадянин України, який на момент злочину був неповнолітнім.