За підпалом найбільшого ТРЦ Варшави стоять російські спецслужби – Туск
Підпал торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві у травні 2024 року був здійснений на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.
"Нам тепер достеменно відомо, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами", – написав політик.
За його словами, частину зловмисників уже затримано, решта – ідентифікована та розшукується.
"Ми всіх вас знайдемо!" – наголосив Туск.
Пожежа у Marywilska 44 сталась 12 травня 2024 року. Це був найбільший ТРЦ у польській столиці на понад 1400 магазинів та пунктів обслуговування.
До гасіння полум'я були залучені понад 240 рятувальників та 99 пожежних машин, передавала Польська агенція преси. Врешті-решт ТРЦ вигорів ущент.
12 березня прокуратура Польщі повідомила, що громадянин Білорусі звинувачується у підпалі супермаркету на замовлення російської розвідки.
1 квітня польська Агенція внутрішньої безпеки затримала українця, який для російських спецслужб шпигував за військовими об'єктами у країні.
- У Польщі з 17 квітня набула чинності заборона на фотографування стратегічних об'єктів – військової та цивільної інфраструктури.