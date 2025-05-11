За підпалом найбільшого ТРЦ Варшави стоять російські спецслужби – Туск

Пожежа у ТРЦ в Варшаві 12 травня 2024 року (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Підпал торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві у травні 2024 року був здійснений на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

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"Нам тепер достеменно відомо, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами", – написав політик.

За його словами, частину зловмисників уже затримано, решта – ідентифікована та розшукується.

"Ми всіх вас знайдемо!" – наголосив Туск.

Пожежа у Marywilska 44 сталась 12 травня 2024 року. Це був найбільший ТРЦ у польській столиці на понад 1400 магазинів та пунктів обслуговування.

До гасіння полум'я були залучені понад 240 рятувальників та 99 пожежних машин, передавала Польська агенція преси. Врешті-решт ТРЦ вигорів ущент.