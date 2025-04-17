У Польщі відсьогодні заборонено фотографувати стратегічні об'єкти

У Польщі з 17 квітня набула чинності заборона на фотографування стратегічних об'єктів – військової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що відсьогодні у Польщі заборонено фотографувати військові об'єкти, а також важливі інфраструктурні об'єкти, такі як електростанції, залізниці, аеропорти та мости, без спеціального дозволу.

Документ також встановлює правила маркування об'єктів, фотографування яких заборонене, та процедуру отримання дозволів на такі дії.

Відповідальність за визначення об'єктів, на які буде поширено заборону, лежить на відповідних органах.

За порушення заборони передбачені штрафи від 5000 злотих (близько 1100 євро) до 20 000 злотих (майже 4400 євро), а також конфіскація камери або арешт на термін до 30 днів.