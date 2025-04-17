В Польше с сегодняшнего дня запрещено фотографировать стратегические объекты

В Польше с 17 апреля вступил в силу запрет на фотографирование стратегических объектов – военной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что сегодня в Польше запрещено фотографировать военные объекты, а также важные инфраструктурные объекты, такие как электростанции, железные дороги, аэропорты и мосты, без специального разрешения.

Документ также устанавливает правила маркировки объектов, фотографирование которых запрещено, и процедуру получения разрешений на подобные действия.

Ответственность за определение объектов, на которые будет распространен запрет, лежит на соответствующих органах.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 5000 злотых (около 1100 евро) до 20 000 злотых (приблизительно 4400 евро), а также конфискация камеры или арест сроком до 30 дней.