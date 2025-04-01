У Польщі затримали українця, підозрюють у шпигунстві за військовими об'єктами на користь РФ
Польська Агенція внутрішньої безпеки (ABW) затримала українця, який для російських спецслужб шпигував за військовими об'єктами у країні. Про це йдеться у пресрелізі агенції.
"Співробітники Агенції внутрішньої безпеки на підставі зібраних матеріалів затримали в Мазовецькому воєводстві 47-річного громадянина України, який працював на російську розвідку. Чоловік здійснював розвідку військових об'єктів на території Польщі", – йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів, Мазовецька прокуратура ініціювала розслідування і висунула обвинувачення затриманому в участі в розвідувальній діяльності проти Польщі.
Зазначається, що підозрюваний надав свідчення, "де пояснив свої ідеологічні мотиви, які мають зв'язок з Росією". Варшавський суд ухвалив рішення про його тримісячний арешт.
З початку війни в Україні ABW затримала 44 осіб на території Польщі за підозрою в шпигунстві або диверсіях на користь Росії чи Білорусі. Серед затриманих є громадяни Росії, Білорусі, України та Польщі.
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