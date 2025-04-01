У Польщі затримали українця, підозрюють у шпигунстві за військовими об'єктами на користь РФ

У Польщі затримали 47-річного громадянина України, який, як стверджується, працював на російську розвідку

Фото: Пресслужба ABW

Польська Агенція внутрішньої безпеки (ABW) затримала українця, який для російських спецслужб шпигував за військовими об'єктами у країні. Про це йдеться у пресрелізі агенції.

"Співробітники Агенції внутрішньої безпеки на підставі зібраних матеріалів затримали в Мазовецькому воєводстві 47-річного громадянина України, який працював на російську розвідку. Чоловік здійснював розвідку військових об'єктів на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, Мазовецька прокуратура ініціювала розслідування і висунула обвинувачення затриманому в участі в розвідувальній діяльності проти Польщі.

Зазначається, що підозрюваний надав свідчення, "де пояснив свої ідеологічні мотиви, які мають зв'язок з Росією". Варшавський суд ухвалив рішення про його тримісячний арешт.

З початку війни в Україні ABW затримала 44 осіб на території Польщі за підозрою в шпигунстві або диверсіях на користь Росії чи Білорусі. Серед затриманих є громадяни Росії, Білорусі, України та Польщі.