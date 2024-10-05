У Польщі затримали двох українців – підозрюють у "контрабанді" людей
У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у допомозі нелегалам перетинати польсько-білоруський кордон. Про це повідомили у Підляському відділі польської прикордонної служби.
За інформацією польських прикордонників, одного з українців було затримано на трасі А2 у Лодзинському воєводстві поліціянтами з Неборова. Другого затримали у Єленя-Гурі.
Прокурор Білосток-Полудненського району звинуватив іноземців у тому, що вони нібито неодноразово виступали організаторами нелегальних перетинів кордону. Повідомляється, що на підставі зібраних доказів одного українця взяли під варту на три місяці, а другому заборонили виїжджати з країни, приставили до нього поліційний нагляд і зобов'язали двічі на тиждень відзначатись у поліційній дільниці.
Згідно з польським кримінальним кодексом, організація незаконного перетину кордону карається позбавленням волі на строк від пів року до восьми років.
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