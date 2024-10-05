В Польше задержали двух украинцев – подозревают в "контрабанде" людей

Если вина граждан Украины будет доказана, то им может грозить до восьми лет за решеткой

Польские правоохранители (Иллюстративное фото: Погранслужба Польши)

В Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в помощи нелегалам пересекать польско-белорусскую границу. Об этом сообщили в Подляском отделе польский пограничной службы.

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По информации польских пограничников, один из украинцев был задержан на трассе А2 в Лодзинском воеводстве полицейскими из Неборова. Второго задержали в Еленя-Гуре.

Прокурор Белосток-Полудненского района обвинил иностранцев в том, что они якобы неоднократно выступали организаторами нелегальных пересечений границы. Сообщается, что на основании собранных улик одного украинца взяли под стражу на три месяца, а второму запретили выезжать из страны, приставили к нему полицейский надзор и обязали два раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Согласно польскому уголовному кодексу, организация незаконного пересечения границы карается лишением свободы на срок от полугода до восьми лет.