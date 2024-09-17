Украинского боксера Усика задержали в Кракове – жена говорит, что все хорошо: видео

По словам Екатерины Усик, "ничего криминального" в ситуации нет

Александр Усик (Фото: ALI HAIDER/EPA)

Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту польского города Краков. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского Комитета по молодежи и спорту Жан Беленюк. Жена спортсмена написала, что все хорошо, и анонсировала, что тот все вскоре объяснит.

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"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", – написал он.

Также Беленюк опубликовал видеозадержание. На них люди в зеленой форме сопровождают Усика в лифт, на котором потом едут с ним:

Жена Усика Екатерина опубликовала сторис в Instagram и написала, что все хорошо. Она анонсировала, что Александр скоро все объяснит, и отметила, что "ничего криминального" в ситуации нет.

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялось историческое сражение между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, по результатам которого победу одержал украинский боксер.

По результатам боя Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

В июне Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Джошуа и Даниэля Дюбуа, который состоится 21 сентября.

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