Усик отдает свой пояс IBF в супертяжелом весе в подарок Джошуа и Дюбуа
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Об этом он заявил в Instagram.
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"Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, что пояс IBF важен для вас <...> Назовем это моим подарком на 21 сентября. Слава Богу за все! Слава Украине!" – сказал Усик в видеообращении.
Под роликом боксер написал, что "мир любит сильных".
21 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится поединок между Дюбуа и Джошуа.
37-летний Усик стал абсолютом в тяжелом весе в мае, когда победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш планируется провести 21 декабря.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.
- По результатам боя с Фьюри, состоявшегося в ночь на 19 мая, Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.
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