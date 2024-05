"Эта победа – для всей Украины". Беринчик стал чемпионом WBO в легком весе

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2024 году. В воскресенье в США Беринчик одержал победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) раздельным решением судей (115-113, 116-112, 112-116), став обладателем вакантного титула WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Для Беринчика это был первый бой за титул чемпиона мира.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink