"Эта победа – для всей Украины". Беринчик стал чемпионом WBO в легком весе

Фото: скриншот трансляции

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2024 году. В воскресенье в США Беринчик одержал победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО) раздельным решением судей (115-113, 116-112, 112-116), став обладателем вакантного титула WBO в легком весе (до 61,2 кг).

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Для Беринчика это был первый бой за титул чемпиона мира.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

"Эта победа для моих побратимов и для всей страны. Слава Украине", – сказал он после поединка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Єгор Голуб (@iegor_golub)

29-летний Наваррете моложе Беринчика на семь лет, но выступает в профессиональном боксе с 2012 года, когда украинец еще боксировал на Олимпиаде как любитель. Тогда же, в 2012-м, Наваррете проиграл свой первый и до сегодня единственный бой.

В 2018 году мексиканец впервые стал чемпионом мира, а с 2018 по 2024 годы сражался почти исключительно в титульных боях. За это время он провел 13 поединков за звание чемпиона мира и стал чемпионом в трех весовых категориях.

Титул WBO в легком весе стал вакантным в ноябре 2023 года, когда его обладатель Девин Хейни перешел в первый полусредний вес.

В 2018-2020 годах обладателем титула был украинец Василий Ломаченко.