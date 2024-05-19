Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь на 19 мая состоялся долгожданный боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Александр Усик и Тайсон Ф'юри (Фото - ЕРА)

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, по результатам которого победу одержал Усик.

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик встретился на ринге с обладателем титула WBC Фьюри. Они боролись за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

После 12 раундов поединка Усик одержал победу по решению судей. Украинскому боксеру отдали предпочтение двое из трех – 115:112, 114:113. Но один из судей зафиксировал минимальную победу британского спортсмена – 114:113.

По результатам боя Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.

На поединке присутствовали легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Владимир Кличко, который в 2015 году сошелся на ринге с Тайсоном Фьюри, но по единогласному решению судей проиграл бой и потерял все свои пояса.