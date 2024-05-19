Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира
В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, по результатам которого победу одержал Усик.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Усик встретился на ринге с обладателем титула WBC Фьюри. Они боролись за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
После 12 раундов поединка Усик одержал победу по решению судей. Украинскому боксеру отдали предпочтение двое из трех – 115:112, 114:113. Но один из судей зафиксировал минимальную победу британского спортсмена – 114:113.
По результатам боя Усик сохранил титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс WBC, которым владел Фьюри.
На поединке присутствовали легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Владимир Кличко, который в 2015 году сошелся на ринге с Тайсоном Фьюри, но по единогласному решению судей проиграл бой и потерял все свои пояса.
- В августе 2023 года Усик победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.
- Переговоры о поединке между Усиком и Фьюри продолжались с начала 2023 года. Бой неоднократно переносился, в том числе из-за травмы британца в спарринге.