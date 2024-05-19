Усик переміг Ф’юрі і став абсолютним чемпіоном світу
У ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся історичний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, за результатами якого перемогу одержав Усик.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Усик зустрівся на ринзі з володарем титулу WBC Ф'юрі. Вони боролися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Після 12 раундів поєдинку Усик отримав перемогу за рішенням суддів. Українському боксеру віддали перевагу двоє з трьох – 115:112, 114:113. Але один із суддів зафіксував мінімальну перемогу британського спортсмена – 114:113.
За результатами бою Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.
На поєдинку були присутні легенда українського футболу Андрій Шевченко і Володимир Кличко, який у 2015 році зійшовся на ринзі із Тайсоном Ф'юрі, але за одностайним рішенням суддів програв бій та втратив усі свої пояси.
- У серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.
- Переговори про поєдинок між Усиком і Ф'юрі тривали від початку 2023 року. Бій неодноразово переносився, зокрема і через травму британця у спарингу.