Усик переміг Ф’юрі і став абсолютним чемпіоном світу

В ніч на 19 травня відбувся довгоочікуваний боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (Фото - ЕРА)

У ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся історичний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, за результатами якого перемогу одержав Усик.

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Усик зустрівся на ринзі з володарем титулу WBC Ф'юрі. Вони боролися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Після 12 раундів поєдинку Усик отримав перемогу за рішенням суддів. Українському боксеру віддали перевагу двоє з трьох – 115:112, 114:113. Але один із суддів зафіксував мінімальну перемогу британського спортсмена – 114:113.

За результатами бою Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

На поєдинку були присутні легенда українського футболу Андрій Шевченко і Володимир Кличко, який у 2015 році зійшовся на ринзі із Тайсоном Ф'юрі, але за одностайним рішенням суддів програв бій та втратив усі свої пояси.