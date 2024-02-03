Усик – Ф'юрі. Офіційно оголошено нову дату бою

Ф’юрі отримав розсічення над оком, тому бій знову перенесено - на 18 травня

Олександр Усик (Фото: EPA)

Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі перенесено на 18 лютого 2024 року. Про це офіційно повідомила в соцмережі Х промоутерська компанія Queensberry Promotions.

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Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), як і планувалось початково.

Раніше бій анонсувався на 17 лютого, проте Ф'юрі отримав розсічення над оком під час спарингу, через що бій вирішили перенести.

Це вже не перша зміна дати запланованого бою. Переговори про поєдинок між чемпіонами світу за версіями WBA/WBO/IBF Усиком і володарем титулу WBC Ф’юрі почалися ще на початку 2023-го. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але він теж зірвався.