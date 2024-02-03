Усик – Ф'юрі. Офіційно оголошено нову дату бою
Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі перенесено на 18 лютого 2024 року. Про це офіційно повідомила в соцмережі Х промоутерська компанія Queensberry Promotions.
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Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), як і планувалось початково.
Раніше бій анонсувався на 17 лютого, проте Ф'юрі отримав розсічення над оком під час спарингу, через що бій вирішили перенести.
Це вже не перша зміна дати запланованого бою. Переговори про поєдинок між чемпіонами світу за версіями WBA/WBO/IBF Усиком і володарем титулу WBC Ф’юрі почалися ще на початку 2023-го. До цього були плани провести бій 29 квітня в Лондоні, але він теж зірвався.
- Усик після перемоги в реванші над Джошуа в серпні 2022-го, яку він присвятив ЗСУ, стверджував, що боксуватиме проти Ф'юрі або не боксуватиме взагалі.
- У серпні 2023-го Усик впевнено переміг Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі (понад 90,7 кг).