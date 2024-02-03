Усик – Фьюри. Официально объявлена новая дата боя

Фьюри получил рассечение над глазом, поэтому бой снова перенесен - на 18 мая

Александр Усик (Фото: EPA)

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри перенесен на 18 февраля 2024 года. Об этом официально сообщила в соцсети Х промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), как и планировалось первоначально.

Ранее бой анонсировался на 17 февраля, однако Фьюри получил рассечение над глазом во время спарринга, из-за чего бой решили перенести.

Это уже не первое изменение даты запланированного боя. Переговоры о поединке между чемпионами мира по версиям WBA/WBO/IBF Усиком и обладателем титула WBC Фьюри начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести поединок 29 апреля в Лондоне, но он тоже сорвался.