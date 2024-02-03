Усик – Фьюри. Официально объявлена новая дата боя
Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри перенесен на 18 февраля 2024 года. Об этом официально сообщила в соцсети Х промоутерская компания Queensberry Promotions.
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Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), как и планировалось первоначально.
Ранее бой анонсировался на 17 февраля, однако Фьюри получил рассечение над глазом во время спарринга, из-за чего бой решили перенести.
Это уже не первое изменение даты запланированного боя. Переговоры о поединке между чемпионами мира по версиям WBA/WBO/IBF Усиком и обладателем титула WBC Фьюри начались еще в начале 2023 года. До этого были планы провести поединок 29 апреля в Лондоне, но он тоже сорвался.
- Усик после победы в реванше над Джошуа в августе 2022-го, которую он посвятил ВСУ, утверждал, что будет боксировать против Фьюри или не будет боксировать вообще.
- В августе 2023-го Усик уверенно победил Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в сверхтяжелом весе (свыше 90,7 кг).