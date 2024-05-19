"Ця перемога – для всієї України". Берінчик став чемпіоном WBO у легкій вазі

Фото: скриншот трансляції

Український боксер, чемпіон WBO International Денис Берінчик (18-0, 9 КО) виграв перший бій у 2024 році. У неділю в США Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) роздільним рішенням суддів (115-113, 116-112, 112-116), ставши володарем вакантного титулу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).

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Для Берінчика це був перший бій за титул чемпіона світу.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

"Ця перемога для моїх побратимів і для всієї країни. Слава Україні", – сказав він після поєдинку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Єгор Голуб (@iegor_golub)

29-річний Наваррете молодший за Берінчика на сім років, але виступає у професійному боксі з 2012 року, коли українець ще боксував на Олімпіаді як аматор. Тоді ж, у 2012-му, Наваррете програв свій перший і до сьогодні єдиний бій.

У 2018 році мексиканець вперше став чемпіоном світу, а з 2018 до 2024 року бився майже виключно у титульних боях. За цей час він провів 13 поєдинків за звання чемпіона світу та став чемпіоном у трьох вагових категоріях.

Титул WBO у легкій вазі став вакантним у листопаді 2023 році, коли його володар Девін Хейні перейшов у першу напівсередню вагу.

У 2018-2020 роках володарем титулу був українець Василь Ломаченко.