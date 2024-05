"Ця перемога – для всієї України". Берінчик став чемпіоном WBO у легкій вазі

Український боксер, чемпіон WBO International Денис Берінчик (18-0, 9 КО) виграв перший бій у 2024 році. У неділю в США Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) роздільним рішенням суддів (115-113, 116-112, 112-116), ставши володарем вакантного титулу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг).

Для Берінчика це був перший бій за титул чемпіона світу.

WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink